Массовое ДТП на заснеженной трассе под Бийском попало на видео Не менее десяти машин столкнулись на трассе между Бийском и Белокурихой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массовое ДТП произошло на трассе между Бийском и Белокурихой Алтайского края, сообщает Telegram-канал «Барнаул № 1». На кадрах с места происшествия видно, что на заснеженной трассе столкнулись порядка десяти машин.

Судя по кадрам, выложенным в соцсетях, на месте работают сотрудники ДПС. Движение по дороге частично затруднено.

Ранее сообщалось, что иностранец насмерть замерз в лесу после ДТП в Выборгском районе Ленобласти. 35-летний мужчина из ближнего зарубежья на легковом автомобиле въехал в ограждение на трассе «Скандинавия», после чего бросил транспорт и убежал в лес. По предварительным данным, в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

До этого в Сети появилось видео ДТП, на котором белая иномарка сбивает подростка на Колпинском шоссе Санкт-Петербурга. На кадрах видно, как мальчик пытается перебежать дорогу и попадает под движущийся с большой скоростью автомобиль. Полиция уже разыскала машину и предполагаемых владельцев, ими оказались мужчины в возрасте 26 и 28 лет.

30 декабря восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и микроавтобусом в Волгоградской области. Авария произошла в Суровикинском районе на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский. Госпитализация понадобилась семерым пострадавшим, еще одного отпустили на амбулаторное лечение после осмотра.