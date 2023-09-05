Массовое бегство учителей парализовало работу одной из школ Петербурга В одной из школ Петербурга 17 учителей решили уволиться после смены руководства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одна из школ Санкт-Петербурга столкнулась с острым дефицитом кадров в самом начале учебного года, сообщает «Фонтанка». Как утверждается, после смены руководства из учреждения уволились 17 сотрудников, из-за чего образовательный процесс был практически парализован.

По информации издания, речь идет о школе № 338, которая прежде получила статус лучшей в Невском районе. Родители учеников рассказали, что в 2022 году в учреждении сменилась администрация, после чего и начались проблемы.

Год назад была нормальная школа, пока не пришел новый директор. В школе творится беспредел, в начальной школе не осталось квалифицированных учителей, учителя уходят, а точнее — их выживает новый директор, детей учить некому, — рассказал собеседник издания.

Родители также стали замечать, что в школе увеличилось число первых классов. Их оказалось даже больше, чем кабинетов. Как следствие, одновременно для нескольких классов занятия стали проводить в спортивном зале.

Ранее сообщалось, что школам Московской области порекомендовали провести первую неделю учебного года без домашних заданий и оценок. Как предполагается, такая мера должна помочь ученикам влиться в школьный ритм.