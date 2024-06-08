Массовое бегство солдат ВСУ с позиций сняли на видео В Сети появились кадры массового бегства бойцов ВСУ с позиций

Фото: МО Украины

Массовое бегство ВСУ с позиций сняли на видео, их публикует Telegram-канал Colonelcassad. Кадры были сделаны во время штурма ВС РФ с артиллерийской подготовкой украинского укрепрайона.

По информации канала, бойцы Алтайской бригады сибирского объединения группировки войск «Центр» начали заходить на позиции ВСУ под прикрытием артиллерии ВС РФ. Украинские бойцы, которые обороняли первую линию окопов, начали отступать по ближайшей лесополосе. За короткое время свои позиции покинули не менее 30 украинских военнослужащих.

Ранее на Украине суд впервые назначил максимальное наказание за уклонение от службы в ВСУ. Отмечается, что обвиняемого приговорили к пяти годам лишения свободы по статье об уклонении от призыва на военную службу в особый период.

До этого командир взвода ВСУ с позывным Диего рассказал, что в первые месяцы боевых действий украинские солдаты в окопах говорили на русском языке. Таким образом он ответил на критику сограждан, которые обвинили его в «непатриотичности» после видео о сборе пожертвований на русском языке. Вместе с тем военный пожаловался, что из 15 тысяч посмотревших видео лишь 10 человек перевели деньги.