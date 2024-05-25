Массовая драка в Химках обернулась для мужчины смертельным ударом ножа РЕН ТВ: мужчину зарезали во время массовой драки около бара в Химках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Массовая драка около бара в подмосковных Химках обернулась для 38-летнего мужчины смертью. По данным источника РЕН ТВ, жертву ударили ножом. Мужчина скончался на месте, а нападавший скрылся с места происшествия.

В конфликте около бара в Химках участвовало около 4-5 человек, — поделился информатор.

Драка произошла рядом со входом в бар на улице Родинова. Правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали его.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ об убийстве. Стражи порядка устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее житель Новокузнецка с ножом напал на сотрудницу продуктового магазина. Мужчина испытывал к ней романтические чувства, уточнили в СУ СК по региону. По информации следствия, до нападения пострадавшая отвергла внимание поклонника.

Предварительно удалось установить, что подозреваемый ране работал в магазине в Центральном районе города. Мужчина испытывал симпатию к коллеге, но она не отвечала ему взаимностью. Тогда 22 мая он зашел в магазин и нанес несколько ударов ножом в область шеи экс-коллеги.