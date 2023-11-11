Массовая драка произошла на турнире по MMA в Московской области

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Драка в зрительном зале произошла во время турнира по смешанным боевым единоборствам (ММА) в Live Arena в Новоивановском, Одинцовского района Московской области, передает ТАСС. В потасовке участвовали руководитель лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед Носаев.

Довольно быстро их поединок перерос в массовое побоище — к ним присоединились сидевшие рядом зрители. В дело для восстановления порядка вмешалась охрана и сотрудники ОМОН. Впоследствии Носаев и Алеев покинули арену. Турнир проводится под эгидой Fight Nights.

Напомним, в августе произошла массовая драка в московском ТЦ «Ривьера». Правда, вскоре выяснилось, что конфликт был постановкой. Таким образом организаторы турнира по MMA решили привлечь внимание к своим боям. В перформансе участвовали несколько десятков человек, в числе которых были специально приглашенные для этого люди. На вызов приехала полиция и задержала самых громких. В отделе они резко притихли, признались в постановке, извинились и пообещали больше так не делать.