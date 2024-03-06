Массовая драка продавцов тюльпанов во Владивостоке заинтересовала МВД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы проведут проверку по факту массовой драки продавцов тюльпанов во Владивостоке, сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Приморскому краю. Как уточнили в ведомстве, на место происшествия прибыл участковый. При этом там отметили, что никаких обращений по поводу драки не поступало.

Проводим проверку по факту публикации в СМИ. Заявления, обращения — ничего такого не было, — заявили в МВД.

Мужчины-продавцы, торговавшие тюльпанами на улице Борисенко прямо из легковушек, не смогли поделить клиентов: на одну точку оказалось слишком много конкурентов. Тогда продавцы устроили массовую драку. Успокоить их пытались прохожие. Один из участников драки также достал пистолет. Местная жительница успела заснять происходящее и опубликовала видео в Сети.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело после массовой драки на стройке в Москве. По данным ведомства, заявлений от пострадавших не поступало, однако правоохранители начали проверку. Дело возбуждено по статье о хулиганстве.

В феврале массовая драка с участием взрослых мужчин и подростков произошла возле торгового центра «Галерея» в Санкт-Петербурге. Двое участников получили закрытые черепно-мозговые травмы. Мать одного из пострадавших подростков рассказала, что к сыну и его друзьям подошел мальчик 14 лет, показал нож и стал угрожать.