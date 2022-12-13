Массовая драка мигрантов на пункте Ozon в Екатеринбурге попала на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку на сортировочном пункте Ozon, их потасовка попала на видео, которым поделился канал Ural Mash. На появившемся видеоролике мигранты ругаются между собой, после чего словесный конфликт перерастает в силовой. Мигранты бьют друг друга по лицу, а также колотят находящиеся на территории автомобили.

Как передает портал E1.ru, в пресс-службе городского УМВД заявили, что не располагают данными о пострадавших и намерены провести проверку. Один из читателей Telegram-канала «Злой Екатеринбург» рассказал, что инцидент произошел после рабочей смены. Работники соседних складов отмечают, что подобные драки происходят каждую смену из-за того, что люди не успевают на автобусы, лезут без очереди и толкаются.

Полиция проверит сведения, опубликованные в интернете, а также установит обстоятельства и участников конфликта, — заявили в пресс-службе.

Ранее массовая драка между мигрантами на складе Ozon произошла в подмосковном городе Пушкино, один человек получил ножевое ранение в поясницу и был госпитализирован. Драка попала на камеры видеонаблюдения. Сообщается, что конфликт произошел из-за места в очереди на проходе через турникеты. На видеозаписи можно заметить, как один из рабочих пролез через толпу, не соблюдая очередности, после чего началось побоище.