Массовая авария с участием 27 автомобилей произошла на трассе М-7 «Волга»

Фото: t.me/mchs_official

Массовая авария с участием 27 автомобилей произошла на трассе М-7 «Волга» в Татарстане, сообщает Telegram-канал Mash. Участниками ДТП стали 14 грузовиков и 13 легковушек. По данным канала, причиной стали неблагоприятные погодные условия, в результате чего дорожное полотно покрылось слоем льда.

Как сообщает ТАСС, столкновение произошло в Пестречинском районе. По предварительным данным, один человек пострадал. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, дорожная служба и спасатели.

Утром на восьми участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения в регионе было введено временное ограничение движения для грузовиков и автобусов. Среди них автодороги М-7 «Волга» и М-12 «Восток».

Ранее массовое ДТП произошло при въезде на дамбу возле порта Бронка, по направлению в сторону Кронштадта. Там столкнулись по меньшей мере семь автомобилей, один человек погиб. Это был 18-летний водитель легковушки. Двое его пассажиров пострадали. По словам очевидцев, в результате аварии один из легковых автомобилей почти наполовину залетел под грузовик. Еще одна фура с манипулятором пыталась уйти от столкновения, но при этом зацепила сразу две машины.