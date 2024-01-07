Пятеро детей пострадали в массовом ДТП в Алтайском крае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Массовая авария с участием двух легковых автомобилей, грузовика и микроавтобуса произошла в Зональном районе Алтайского края, сообщило региональное управление МЧС. По информации ведомства, пострадали 10 человек, в том числе пять детей.

Пожарные принимали участие в ликвидации последствий серьезного ДТП. Сегодня в Зональном районе, на 322-м км ФАД Р-256, в результате столкновения двух легковых автомобилей, КамАЗа и микроавтобуса пострадало 10 человек, в том числе пять детей (доставлены для осмотра в медучреждение), — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают два пожарно-спасательных отряда. Пострадавших пришлось доставать из покореженных автомобилей. К работе с гражданами также привлечен психолог МЧС.

Ранее сообщалось об аварии в Санкт-Петербурге, в результате которой человек вылетел из пассажирского автобуса. По данным СМИ, женщина за рулем иномарки проигнорировала дорожный знак и выехала на перекресток, в результате чего в нее врезался автобус. На опубликованных кадрах видно, как маршрутка пытается уйти от столкновения в последний момент, однако транспортные средства ударяются друг об друга.