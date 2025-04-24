Массовая авария с грузовиками привела к гибели людей под Рязанью

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Рязанском районе в результате столкновения мотоблока и двух грузовиков погибли два человека, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на Госавтоинспекцию. Авария произошла вечером 23 апреля примерно в 21:20.

В результате ДТП погибли 34-летний водитель мотоблока и его 45-летний пассажир, житель Рязани. В аварии также участвовали грузовик Mercedes, которым управлял 54-летний водитель из Подмосковья, и грузовик Dongfeng под управлением 33-летнего жителя Рязанской области. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее авария с грузовиком, перевозившим радиоактивные отходы, случилась на Каширском шоссе в Москве. Машина столкнулась с легковым автомобилем. По предварительным данным, груз не был поврежден. Обошлось без пострадавших. На место выехали экстренные службы. Все обстоятельства и детали ЧП устанавливаются.