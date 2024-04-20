ВСУ массово атаковали регионы РФ 20 апреля: что известно о последствиях

Фото: James Sprankle/dpa/Global Look Press

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Вооруженные силы Украины в ночь на 20 апреля массово атакуют российские регионы. Какие области оказались под угрозой, что известно о последствиях?

Какие регионы РФ атаковали ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что система противовоздушной обороны сбила поочередно пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионом. Он поблагодарил российских военнослужащих за защиту.

«Четвертый вражеский беспилотник сбит нашими доблестными защитниками. <...> Пятый БПЛА со стороны Украины сбит бойцами ПВО», — заявил глава региона.

Также украинская армия обстреляла село Истобное Губкинского городского округа, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал.

«Село Истобное Губкинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения без детонации пострадавших нет, повреждена летняя веранда частного жилого домовладения. Оперативные службы работают на месте происшествия», — отметил Гладков.

Кроме того, взрыв беспилотника в Малоярославецком районе Калужской области привел к повреждению энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

«Сегодня ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительна повреждена энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения», — написал он.

Помимо этого, под обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины попал город Токмак в Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что в регионе работает система противовоздушной обороны. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Токмак под огнем боевиков ВСУ. Работают системы ПВО России», — сообщил он.

Что известно о погибших в результате атаки ВСУ на Белгородчину

Ночью 20 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что село Пороз Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотников. Погибли два мирных жителя — женщина, лежавшая с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней.

«В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома», — уточнил глава региона.

Кроме того, в результате нескольких сбросов сгорел сарай, еще один жилой дом сильно поврежден. Оперативные службы находятся на месте.

Днем 19 апреля Гладков также рассказал, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Ясные Зори Белгородского района, в результате пострадали две местные жительницы. По словам губернатора, одна из них получила резаную рану мягких тканей головы и осколочные ранения нижней конечности, другая — осколочные ранения нижней конечности.

«Под обстрел ВСУ попало село Ясные Зори Белгородского района. По данным медицины катастроф, два человека пострадали. У одной женщины резаная рана мягких тканей головы и осколочные ранения нижней конечности, у второй — осколочные ранения нижней конечности», — написал Гладков.

Как отметил Гладков, при обстреле также были повреждены три частных жилых домовладения. На месте происшествия работали оперативные службы, проводился подомовый обход территории.

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