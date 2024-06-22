Массированные удары ВСУ по Донецку привели к гибели горожан Пушилин: трое жителей Донецка погибли из-за массированных ударов ВСУ

Фото: defense.gov

Вооруженные силы Украины совершили массированный обстрел Буденновского района Донецка, в результате удара погибли трое мирных жителей, написал в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, при атаке противник впервые использовал ракеты М26 для реактивной системы залпового огня HIMARS с кассетной боевой частью. Все погибшие были работниками строительной фирмы.

В Буденновском районе Донецка при обстреле враг впервые применил ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью (644 кумулятивно-осколочных суббоеприпаса М77), в результате обстрела погибли трое мужчин — сотрудники строительной фирмы, — говорится в сообщении.

Кроме того, украинский беспилотник-камикадзе ударил по гражданскому микроавтобусу в Горловке, в результате были ранены трое мужчин. Еще один человек пострадал в Куйбышевском районе Донецка. Мужчина получил ранения средней степени тяжести при подрыве на ПФМ «Лепесток».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле села Салтыково со стороны украинских войск. При атаке погиб мирный житель. По словам Гладкова, вражеский снаряд попал в сельскохозяйственное предприятие.