«Масштаба еще не ощущал»: проводник поезда в Коми рассказал о начале аварии Проводник Омельченко: первые мысли после схода поезда в Коми были об эвакуации

Фото: СК РФ

Проводник сошедшего с рельс поезда в Коми Михаил Омельченко в первую очередь подумал, как эвакуировать людей. Об этом мужчина, вагон которого устоял, заявил РИА Новости. По его словам, сориентироваться в сложной ситуации ему помог почти 20-летний опыт работы спасателем и подготовка, которую обязательно проходят все проводники Федеральной пассажирской компании.

Вдруг начались резкие толчки, после чего поезд резко стал тормозить и в конце концов остановился. Я подумал, что, машинист пытался избежать столкновения. То есть я понял, что случилась нештатная ситуация, но всего масштаба тогда еще не ощущал. Поезд остановился, я вышел в коридор, пассажиры — тоже, — рассказал проводник.

В первые минуты после остановки состава собеседник агентства пытался успокоить пассажиров. Поначалу даже не верится, что подобное может произойти на самом деле, даже когда видишь лежащие на боку вагоны, заметил он.

Ранее глава Коми Владимир Уйба сообщил, что Российские железные дороги (РЖД) планируют за двое суток восстановить нормативное состояние железнодорожного полотна в Коми, где произошло крушение пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Представители ж/д оператора были на месте трагедии с первой минуты и оказывали властям всю необходимую техническую помощь, заверил он.