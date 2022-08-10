Масочный режим вернется в Новосибирск из-за роста заболеваемости COVID-19 Правительство Новосибирска: в общественном транспорте рекомендовано носить маски

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В связи в ростом заболеваемости COVID-19, в Новосибирской области рекомендовано вернуть масочный режим для пассажиров общественного транспорта, работников торговли и учреждений культуры, сообщили в региональном правительстве после совещания под руководством первого замгубернатора Юрия Петухова. Перед началом учебного года также будет усилена ревакцинация и вакцинация сотрудников образовательных учреждений, школьников и студентов, пишет «Сиб.фм».

По итогам заседания оперативного штаба гражданам рекомендовано использование масок в общественном транспорте, работникам торговли и учреждений культуры — при нахождении на рабочих местах, — пояснили в правительстве Новосибирской области.

Масочный режим ранее вернулся в в больницы Москвы в преддверии новой волны коронавируса. Согласно приказу от 3 августа «О мерах по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции», всех сотрудников больниц обязали носить маски, а их руководителей — запастись антисептическими растворами и средствами индивидуальной защиты. Кроме того, сотрудникам медицинских учреждений придется обрабатывать поверхности и воздух в помещении при помощи ультрафиолета.

Биолог Анча Баранова объяснила, почему в России волна коронавируса еще не пошла на спад. По ее словам, рост заболеваемости в РФ наблюдается из-за увеличившегося уровня изоляции, а чем меньше люди перемещаются между странами, тем дольше может откладываться вспышка. Тем не менее, она предсказала, что заболеваемость COVID пойдет на спад в сентябре.