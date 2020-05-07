Масочный режим начнёт действовать в Карелии с 10 мая

https://static.news.ru/photo/2bb8c5ac-9064-11ea-84a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В Карелии с 10 мая станет обязательным ношение защитных масок. Соответствующее распоряжение отдано главой республики Артуром Парфёнчиковым.

Способствовать сохранению стабильной ситуации в Карелии должен масочный режим: обязательное ношение защитной маски в общественных местах мы вводим с 10 мая, — написал Парфёнчиков на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что это общероссийская тенденция. Масочные режимы действуют в 68 регионах, и эта мера даёт положительный результат.

Ранее NEWS.ru писал, что масочный режим начнёт с 12 мая действовать в Москве. За его несоблюдение предусмотрены штрафы в размере 4-5 тысяч рублей.

В России, согласно последним данным, более 177 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 23,8 тысячи человек, умерли 1,6 тысячи. В Москве — более 92,6 заразившихся, 9,2 тысячи выздоровели, 905 умерли.