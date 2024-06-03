«Машу не вернуть»: живодер пристрелил кудрявого пеликана в Нижнем Новгороде В нижегородском зоопарке застрелили пеликана Машу

Фото: IMAGO/Tara Malhotra/Global Look Press

В Нижнем Новгороде в местном зоопарке «Лимпопо» скончался кудрявый пеликан по имени Маша, который прожил в учреждении 13 лет. Пресс-служба зоопарка отмечает, что злоумышленник целился так, чтобы убить животное.

У нас не укладывается в голове, кому и чем могла помешать наша Маша! Как вообще в городе может ходить человек с огнестрельным оружием и расстреливать птиц?! Учитывая, что у Маши была повреждена именно главная подключичная артерия, неизвестный преднамеренно целился именно в шею и грудь, то есть специально хотел убить ни в чем неповинную птицу! <...> Даже если живодера удастся найти, Машу уже не вернуть! — возмущается администрация зоопарка.

Всего в зоопарке было два пеликана и теперь самец остался один. Сотрудники надеются, что преступник ответит по всей строгости закона.

Портал «Подъем» сообщает, что полиция уже подключилась к делу и ищет злоумышленника. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Установить убийцу пока не удалось, как и время совершения преступления. Птица умерла не сразу, а лишь отказалась от еды за день до смерти от полученных ранений.

Ранее уличный кот забрался на верхушку дерева, расположенного в вольере с волками в Московском зоопарке. На место происшествия вызвали сотрудников АНО «Центр помощи», они провели операцию по спасению животного. Сотрудники отдела «Фауна России», которые пытались самостоятельно помочь коту, придумали ему кличку Симба. По ее словам, животное останется жить в Московском зоопарке, специалисты будут за ним ухаживать.