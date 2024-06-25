МЧС не могли проехать к месту пожара во Фрязино из-за одного препятствия «Осторожно, Москва»: легковушка перегородила проезд к месту пожара во Фрязино

Фото: NEWS.ru

Во время пожара в здании НИИ во Фрязино подъезд к месту происшествия был затруднен, сообщает Telegram-канале «Осторожно, Москва». Очевидцы запечатлели на видео, как люди руками оттаскивают легковой автомобиль.

На кадрах с места событий видно, что припаркованные автомобили мешают проезду. Чтобы освободить путь спасателям, больше десятка человек стали двигать седан.

Пожар в административном здании в подмосковном Фрязино произошел 24 июня. Причиной стремительного распространения огня могли стать внутренняя отделка из горючих материалов, перепланировка и панорамные окна. По имеющимся данным, в помещении не было ремонта на протяжении 15 лет, оно совсем не обслуживалось. Некоторые окна в здании были заколочены фанерой.

В Следственном комитете сообщили, что причиной пожара могла стать неисправность проводки. Кроме того, ведомство подтвердило гибель шести человек. По данным СК, возгорание произошло в помещении на пятом этаже, после чего огонь распространился на большую площадь. В результате пожара произошло обрушение перекрытий.

Следователи провели обыски у директоров и арендаторов здания во Фрязино. В общем там размещались около 50 различных организаций.