Машинист поезда предотвратил диверсию на Императорском мосту в Ульяновске Машинист поезда спугнул поджигателя железнодорожного оборудования в Ульяновске

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Императорский мост в Ульяновске

В Ульяновске машинист поезда спугнул поджигателя железнодорожного оборудования, который поливал горючей жидкостью конструкцию около рельсов, пишет SHOT. Мужчина вовремя заметил, что неизвестный пытается устроить пожар на Императорском мосту, и предотвратил диверсию.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел вечером 12 ноября, злоумышленник выливал горючее на два релейных шкафа рядом с мостом через Волгу. В это время мимо проезжал грузовой поезд, поджигатель понял, что машинист его заметил, и скрылся с места преступления, оставив канистры и спички.

На работу железнодорожного транспорта произошедшее не повлияло. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника по камерам видеонаблюдения.

Ранее в Смоленской области злоумышленник поджег два релейных шкафа на ж/д путях, после чего скрылся. В результате диверсии на 14 минут было остановлено движение составов. Поджог был совершен на 336-м км перегона Сафоново — Милохово. Свидетели заметили горящее оборудование, отвечающее за работу светофоров. На месте преступления были найдены пластиковая бутылка, камень со следами зажигательной смеси и упаковка от еды. Возбуждено уголовное дело.