Машина взорвалась на ходу в Челябинской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У ВАЗ-2115 взорвался газовый баллон прямо при движении по трассе в Верхнеуральском районе Челябинской области, сообщает 74.RU. Пострадавших нет, два пассажира и водитель отказались от медицинской помощи. Газобаллонное оборудование оказалось установлено незаконно.

Автомобиль получил механические повреждения, никто не пострадал, водитель и два пассажира от медицинской помощи отказались. Сотрудниками полиции установлено, что ГБО в автомобиле установлено без согласования с Госавтоинспекцией. В отношении водителя составлен административный материал за незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства, — сообщили в Госавтоинспекции области.

Ранее внедорожник Land Cruiser взорвался на Коровинском шоссе в Москве, в результате чего водитель иномарки получил травму ноги. Им оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Он не сомневается в том, что диверсию осуществили спецслужбы Украины.

Подозреваемый в подрыве автомобиля Владимир Головченко снимал с матерью дом в поселке Иглино в Башкирии. Однако там мужчина, вероятно, украинский агент, не жил уже несколько лет.