Машина сгорела дотла на трассе под Санкт-Петербургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль сгорел на мосту перед въездом в Красное Село в Ленинградской области, сообщил телеканал «78». По информации издания, к настоящему моменту огонь потушен. Информация о пострадавших не поступала.

На опубликованных кадрах видно, что машина выгорела дотла. О причинах произошедшего на данный момент неизвестно. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее прокуратура Москвы сообщала, что фигурант уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти в Зеленограде спровоцировал ДТП. В результате аварии скончался 26-летний водитель автомобиля «Фольксваген».

ДТП произошло на пересечении улиц Логвиненко и Андреевка. 38-летний водитель автомобиля «Омода» выехал на перекресток, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Машина столкнулась с «Фольксвагеном».

До этого авария на трассе Тимашевск — Полтавская унесла жизни двух человек. Одним из участников аварии стал КамАЗ. Навстречу ему вылетела Lada 2110. Автомобиль врезался в грузовик, водителя которого после ДТП госпитализировали. Водитель и пассажир Lada 2110 скончались на месте в результате аварии.