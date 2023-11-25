Машина с женщиной и двумя детьми сорвалась с моста в реку В Башкирии возбудили два дела после гибели трех человек при падении в реку

Следователи возбудили два уголовных дела из-за смерти женщины и двоих детей, которые находились в машине, упавшей с моста в реку в Башкирии, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального СУ СК России. Россиянка управляла автомобилем, будучи лишенной водительских прав.

Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней жительницы Белорецкого района по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, лишенным права управления транспортными средствами), — говорится в сообщении.

Авария произошла в пятницу 24 ноября. Двигаясь по пешеходному мосту через реку Белую в селе Азнагулово, женщина не справилась с управлением, и машина сорвалась в реку. В результате происшествия водитель, ее шестилетняя дочь и пятилетний сын погибли.

Также возбуждено дело по части третьей статьи 293 Уголовного кодекса о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи считают, что ДТП произошло, в том числе и из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Белорецкого района по обеспечению безопасного проезда через водоем.

Ранее авария с участием автобуса с детьми и легкового автомобиля Renault Logan произошла на автодороге Малоярославец — Боровск в Калужской области. По предварительной информации, водитель легковушки допустил столкновение с маршруткой, в результате чего последняя съехала в кювет. В ДТП пострадали шесть детей, водитель Renault погиб.