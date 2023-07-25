Машина с туристами перевернулась на Алтае, погиб пассажир

Фото: СК РФ

Следственный комитет проверяет, как перевернулся грузовик ГАЗ-66, перевозивший туристов в Чемальском районе Республики Алтай. Как сообщает ведомство в Telegram, автомобиль опрокинулся на пути к Каракольским озерам в районе реки Тура, четверо из 15 туристов и водитель пострадали, один пассажир погиб.

По предварительным данным, утром 25 июля 2023 года на территории Чемальского района водитель, управляя грузовым автомобилем ГАЗ-66, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, в результате чего пострадали находившиеся в машине туристы, — уточнили в комитете.

Ведутся спасательные мероприятия силами ГУ МЧС России по Республике Алтай и правоохранительных органов. На место выехали следователи регионального Следственного управления, проводится доследственная проверка с целью выяснить все обстоятельства случившегося. По ее результатам вынесут процессуальное решение.

Аналогичный случай произошел в том же районе 14 июля. В селе Элекмонар произошло ДТП с участием грузового автомобиля, также перевозившего группу туристов. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Семеро туристов получили травмы, из них шестеро отказались от госпитализации. Погибших в результате ДТП нет.