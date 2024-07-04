Машина с ехавшей в роддом семьей взорвалась в Подмосковье SHOT: машина с ехавшей в роддом семьей взорвалась в Люберцах из-за жары

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Машина с ехавшей в роддом семьей взорвалась в Люберцах из-за жары, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, 20-летний молодой человек с женой и мамой ехали в медучреждение к ребенку, который родился раньше срока и находился под присмотром врачей.

Как стало известно каналу, LADA Kalina взорвалась, когда ехала по Котельнической улице, из-за перегрева шланга кондиционера. После машина загорелась. По данным SHOT, автомобиль семья приобрела несколько месяцев назад.

В результате происшествия ранения получил глава семьи, врачи диагностировали у него сильный ожог ног и около 20% ожога тела от разлившегося тосола. Его молодая супруга и мать отделались сильным шоком.

Ранее в подмосковных Химках произошел взрыв в многоэтажном доме. В результате происшествия пострадал фасад здания, также были разрушены оконные рамы. По предварительным данным, в одной из квартир мог взорваться холодильник, кондиционер или газовый баллон, используемый при работе с натяжными потолками. Местные жители рассказали, что услышали хлопок, после которого увидели лопнувшую стену. При этом эвакуация граждан из многоэтажного здания не проводилась.