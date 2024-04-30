Машина с двумя детьми едва не утонула, переезжая мост в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Четверо взрослых и двое детей едва не утонули в машине, переезжая затопленный мост в Павловском районе Нижегородской области, передает Telegram-канал Ni Mash. По его данным, переправа ушла под воду на 1,5 метра еще две недели назад, но водитель легковушки решил рискнуть.

Как пишет канал, в итоге машина встала, все шесть пассажиров смогли выбраться через окна на крышу. Спустя некоторое время их эвакуировали спасатели, помощь врачей не потребовалась.

Ранее железобетонный мост смыло течением в национальном парке «Бузулукский бор», расположенном в Оренбургской области. Переправа проходила через реку Боровку и связывала поселки в центральной части «Бузулукского бора». В результате происшествия никто не пострадал.

Кроме того, 14 апреля глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что деревянный мост, смытый на Тоболе в селе Темляково, несет течением к административному центру. По словам губернатора, из-за плывущей по реке переправы возникает риск затора при прохождении паводка. Глава Курганской области также сообщил, что в деревне Лаптева сорвало понтонный мост. Переправу не смыло течением, так как ее держат крепления. Сотрудникам МЧС поручили достать мост из воды и закрепить, чтобы он не спровоцировал затор.