Машина на полной скорости сбила женщину в Петербурге Опубликовано видео ДТП с двумя автомобилями и пешеходом в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге автомобиль Ford после столкновения с легковушкой Kia на полной скорости сбил женщину на тротуаре, сообщила пресс-служба городской полиции. Опубликовано видео с моментом ДТП.

В результате столкновения оба автомобиля вынесло на тротуар, с последующим наездом на 71-летнюю женщину, ожидавшую разрешающего сигнала светофора. Пешеход получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована, — сообщили в МВД.

Авария произошла в петербургском городе Пушкине на перекрестке Октябрьского бульвара и Церковной улицы. На видео видно, как автомобиль на скорости врезается в поворачивающую машину, после чего обе легковушки вылетают на тротуар. В результате одна из иномарок угодила прямо в женщину-пешехода.

У петербурженки не было возможности сориентироваться, от удара она отлетела на несколько метров. Очевидцы вызвали пострадавшей скорую помощь.

В полиции сообщили, что травмы в результате ДТП также получила 31-летняя пассажир Ford. Женщину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.