Mash: звук мощного взрыва услышали жители Курска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что на северо-западе Курска местные жители услышали звуки мощного взрыва. Городские сообщества публикуют в доказательство видеозапись с камер видеонаблюдения одного из домофонов. Городская администрация официально заявила, что ситуация в городе спокойная.

С учетом сообщений, которые поступают в социальных сетях, сообщаем: ситуация в Курске спокойная, происшествия в небе и на земле над городом оперативными и специальными службами не зафиксированы, — заявили местные власти.

С чем именно был связан шум — неизвестно. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Telegram-канал Baza сообщал, что взрыв прогремел в районе местного аэропорта.