Mash: жители Пскова сообщают об автоматных очередях около аэропорта Пскова

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщил, что в настоящее время в районе аэропорта Пскова слышны автоматные очереди. Местные власти и Минобороны России информацию пока не комментировали.

На опубликованные кадрах видна очередь мелких вспышек. Местные жители рассказывают о звуках выстрелов. Официальных данных о происходящем в Пскове не поступало.

Ранее стало известно, что в районе аэропорта в Пскове произошел взрыв. Об этом сообщали и горожане. На видео заметно сильное зарево пожара около воздушной гавани населенного пункта. Местные власти и Минобороны России информацию пока не комментировали.

Ранее стало известно, что в Бердянске Запорожской области вспыхнул сильный пожар. Позднее огонь был локализован. По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в городе горел промышленный мусор, площадь возгорания составила примерно 150 квадратных метров. До этого пожар произошел на складе пластмасс, расположенном рядом с оружейным заводом в уезде Дымбовица в Румынии. Площадь возгорания составила порядка 600 квадратных метров. Горевший склад расположен в 20 километрах от АЗС, где ранее произошла серия взрывов. По данным Минздрава, в результате происшествия один человек погиб, 46 пострадали.