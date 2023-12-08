Mash: завербованный украинскими спецслужбами мужчина готовил теракты в РФ Mash: в Уфе поймали мужчину за подготовку терактов по указанию разведки Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего местного жителя по подозрению в подготовке серии терактов на территории Башкирии, сообщает Telegram-канал Mash. В квартире у мужчины нашли коктейли Молотова, самодельное взрывное устройство, а также ингредиенты для их изготовления.

По данным канала, он планировал подорвать и поджечь несколько административных зданий. На допросе задержанный признался, что был завербован украинскими спецслужбами, а инструкции получал через мессенджер. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

В начале декабря завербованный украинской военной разведкой житель Рязани был задержан за совершение терактов на территории России. По данным следствия, подозреваемый причастен к подрыву самодельного взрывного устройства на перегоне Рыбное — Блокпост 204 км в ранее 2023 году. Россиянин 1988 года рождения, имеющий также гражданство Италии, на допросе признался, что в феврале этого года в Стамбуле был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Екабпилсе (Латвия) при непосредственном участии латвийских спецслужб.