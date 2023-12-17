Mash: замглавы Минтранса Подмосковья избили после концерта Ноггано Mash: замглавы Минтранса Подмосковья Минченко избили после концерта Ноггано

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что заместитель главы Минтранса Московской области Дмитрий Минченко был избит после концерта Ноггано (Василий Вакуленко). По информации канала, чиновник госпитализирован с сотрясением мозга и ушибами.

Mash сообщает, что инцидент произошел накануне в заведении «Барвиха Luxury Village», после концерта у Минченко возник конфликт с другими посетителями, который перерос в потасовку, в ходе драки замминистра получил несколько ударов по голове. По данным канала, после инцидента чиновник, находясь дома, пожаловался на ухудшение самочувствия, ему вызвали скорую помощь, которая и доставила его в больницу.

Ранее сообщалось, что в Болгарии произошла драка между депутатами парламента. Причиной потасовки стал вопрос об отправке на Украину списанных БТР. Устроивших потасовку депутатов разняли коллеги, никто из них не пострадал.

В октябре в Верховной раде Украины произошла драка между двумя депутатами в ходе обсуждения оборонного бюджета страны. Один из участников потасовки порвал другому брюки. Конфликт произошел из-за того, что один из парламентариев стал критиковать коллег, не поддержавших его инициативу об увеличении выплат военнослужащим.