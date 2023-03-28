Mash: военные потеряли ящик с гранатами в Брянской области

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Telegram-канал Mash сообщил, что в Брянской области военнослужащие потеряли целый ящик гранат, а также запалов к ним. По данным канала, тара с 20 гранатами и средствами для воспламенения выпал на одной из дорог при перевозке. Минобороны эти сообщения не комментирновало.

Один из граждан проявил бдительность и вернул пять гранат и десять запалов, говорится в публикации. Остальное, как сообщает канал, растащили жители близлежащих деревень.

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