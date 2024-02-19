Mash: взрывное устройство обнаружили в машине в Лобне Mash: в Лобне ввели режим ЧС и эвакуировали дома из-за заминированной машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash пишет, что в подмосковной Лобне в одном из автомобилей обнаружено взрывное устройство. По данным канала, в настоящий момент во дворе на улице Дружбы работают взрывотехники, место оцеплено, в городе ввели режим «Загорск».

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину рядом с машиной, в которой нашли взрывчатку. Как сообщает канал, личность подозреваемого установили, однако мотивы пока неизвестны. В настоящее время молодого человека проверяют на сотрудничество с украинскими спецслужбами. По данным канала, двор на улице Дружбы оцепили, жителей трех домов поблизости эвакуировали.

Ранее сотрудница круглосуточного магазина в городе Новоалтайске обнаружила похожий на самодельную взрывчатку предмет, он находился рядом со зданием. Женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

Прибывшие на место саперы исследовали предмет — перед ними находился корпус от петарды с батарейкой, зажигалкой и проводами, перемотанными скотчем. Подозрительное устройство отправили на экспертизу.

До этого в Ярославле местный житель признался, что проник на территорию местной железнодорожной подстанции и пытался ее уничтожить, заложив там СВУ. Взрывное устройство вовремя обнаружили, его обезвредили при помощи подрыва в специальном контейнере. Подозреваемому, 23-летнему молодому человеку, грозит до 20 лет лишения свободы.