Mash: взрыв прогремел около Морского торгового порта в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал Mash сообщил, что жители поселка Усть-Луга в Ленобласти слышали взрыв в районе угольного терминала Морского торгового порта. Минобороны РФ и местные власти еще не комментировали информацию.

Как уточняет канал, терминал в порту загорелся, перед возгоранием были прогремело два взрыва. Mash добавил, что в настоящий момент с предприятия эвакуировали около 150 человек.

Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео, на кадрах которого горит терминал в порту. Как выяснил канал, жители города Кингисеппа, который находится на расстоянии 35 километров от порта, слышали звуки пролетающих беспилотников.

Перед этим министерство обороны России сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотников над Смоленской областью. Сначала прилетел один, спустя несколько часов — еще три. По словам представителя ведомства, БПЛА был самолетного типа.

Кроме того, российская система ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Орловской области. По данным МО России, дрон самолетного типа был ликвидирован в районе 22:30 мск. Военные уточнили, что целью летательного аппарата была попытка совершить теракт на территории страны.