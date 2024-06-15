Mash: взрыв прогремел на газохранилище в Гагаринском районе Саратова

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Telegram-канал Mash сообщает о взрыве газохранилища в Саратове, расположенного в Гагаринском районе. Канал опубликовал кадры очевидцев, на которых видно, как огромные языки пламени поднимаются на десятки метров вверх. Авторы канала утверждают, что последствия ЧП видны за несколько километров.

К месту происшествия направляются экстренные службы. Другие подробности произошедшего устанавливаются.

В июне на одной из автозаправочных станций на участке дороги Ереван — Севан недалеко от армянского города Абовяна произошел сильный взрыв. Пострадали семь человек. На месте происшествия находился замминистра МВД генерал-майор Камо Цуцулян. Также сообщалось об огромном скоплении машин на месте пожара, некоторые из которых сгорели.

Ранее в Иваново загорелась крыша Дворца искусств. Пожар мог начаться из-за взрыва газового баллона, используемого для ремонта кровли здания. Сообщалось, что взрыв произошел на крыше драмтеатра в ходе проведения ремонтных работ. Никто не пострадал.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе украинского дрона-камикадзе по нефтебазе на территории Старооскольского городского округа. В результате прилета там начался пожар. Загорелся один из резервуаров на объекте. По словам главы региона, пожар удалось оперативно потушить.