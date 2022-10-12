Mash: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 100 ракет

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщает, что 12 октября Вооруженные силы Украины выпустили по Белгородской области более 100 ракет. Как отмечают авторы портала, ни один из снарядов не достиг своей цели. В Минобороны России эту информацию не подтверждают.

Сегодня ВСУ выпустили по Белгородской области больше 100 ракет. Но ни одна из них цели не достигла — все сбиты системами ПВО. По нашей информации, такой интенсивности прилётов не было примерно полгода — обычно в день фиксировалось по три-пять ракет в сторону Белгорода, — говорится в сообщении канала.

На протяжение всего дня Telegram-каналы Белгородской области сообщали о взрывах в регионе. Так, в районе полудня в соцсетях появились сообщения о том, что над Белгородом работает система противовоздушной обороны. Звуки взрывов слышны в районе аэропорта. Также в Сети появились видеокадры работы ПВО. По неподтвержденным данным, сбито несколько беспилотников. Корреспондент РИА Новости сообщил, что насчитал более семи взрывов.

О взрывах в регионе местные жители сообщали и вечером 12 октября. По предварительным данным, в регионе продолжили работу системы противовоздушной обороны. Звуки от работы ПВО не прекращаются. Официального подтверждения данной информации пока нет.