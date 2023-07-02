Mash: ВСУ впервые нанесли удар по селу Забужевка Курской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что село Забужевка Беловского района Курской области впервые подверглось обстрелу со стороны ВСУ. По данным канала, по населенному пункту было выпущено более десяти снарядов. Местные власти не комментировали информацию.

Mash сообщает, что во время обстрела никто не пострадал, разрушений нет.

1 июля глава Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские войска обстреляли село Горналь. По его словам, пострадавших среди жителей населенного пункта нет. Он добавил, что причинен ущерб одному из домовладений — выбиты окна и посечен осколками фасад.

До этого губернатор рассказал, что в Курской области будут проведены мероприятия по усилению территориального гарнизона. Он пояснил, что оперативная обстановка в регионе остается стабильно напряженной, ВСУ продолжают атаковать область с помощью беспилотников, которые сбиваются системами ПВО.