Mash: ВСУ уничтожили вышку сотовой связи в Белгородской области

Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины уничтожили вышку сотовой связи в селе Новом Волоконовского района. По информации канала, атака была совершена при помощи дрона-камикадзе. Минобороны РФ этого не подтверждало.

Mash уточнил, что атака произошла вечером 10 июня. Канал пишет, что тогда местные жители услышали сильный взрыв. По информации Mash, украинский дрон-камикадзе влетел в вышку, после чего в Волоконовском районе появились небольшие проблемы со связью.

До границы от места инцидента около четырех километров, отметили журналисты.

Сегодня глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Вязовое Краснояружского района попало под обстрел ВСУ. В результате ЧП никто не пострадал. Повреждения получили кровля сенохранилища и фасад хозяйственного здания на территории сельхозпредприятия. Аварийные службы устраняют последствия обстрела.

До этого ночью 11 июня в районе Алексеевского городского округа в Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. В результате ЧП никто не пострадал. Движение электричек и пригородных поездов было остановлено.