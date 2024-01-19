Mash: ВСУ попытались поразить пороховой завод в российском регионе Mash: украинский БПЛА попытался атаковать пороховой завод под Тамбовом

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. По его информации, целью стал один из цехов, где смешивают продукцию. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало. Позднее глава Тамбовской области Максим Егоров заявил, что предприятие работает в штатном режиме.

Канал уточнил, что попытка атаки была осуществлена в ночь на 18 января. По данным Mash, дрон самолетного типа рухнул рядом с объектом, позднее его заметили сотрудники, которые тут же провели эвакуацию. В публикации уточняется, что на место были вызваны саперы. По информации канала, обошлось без пострадавших и разрушений.

Тамбовский губернатор на этом фоне заверил, что власти делают все необходимое для обеспечения безопасности жителей региона. Завод, по его словам, работает в штатном режиме.

Все необходимые меры для обеспечения безопасности наших жителей предпринимались и предпринимаются, — сообщил он в комментарии РБК.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на Клинцевской нефтебазе произошло возгорание резервуаров после попытки атаки украинского беспилотника. По его словам, БПЛА самолетного типа был подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию нефтебазы.

К тушению возгорания было привлечено 13 пожарных автоцистерн. Информация о пострадавших не поступала.