Mash: ВСУ попытались атаковать крупнейший химзавод в Брянской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ попытались атаковать дронами крупнейший химзавод в Брянской области. По информации канала, за последние две недели БПЛА трижды атаковали предприятие, но безуспешно. Минобороны РФ не комментировало данные сведения.

В Mash отметили, что первая атака была совершена 11 ноября, вторая — 16-го, третья — 21-го. По данным канала, все аппараты были сбиты над территорией предприятия. Это привело к небольшим повреждениям крыши и стен.

Telegram-канал Baza сообщил, что российские силы ПВО в ночь на 24 ноября уничтожили по меньшей мере три украинских беспилотника на территории Волгоградской области. По данным канала, дроны пытались атаковать одну из воинских частей в Городищенском районе.

Baza уточнил, что один БПЛА упал на территории части и взорвался. В результате атаки никто не пострадал. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Ранее начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов заявил, что Украина готовится к нанесению масштабных ударов по регионам России зимой с помощью беспилотников. По его словам, атакам будут подвергаться приграничные регионы страны и Крым.