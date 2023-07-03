Mash: ВСУ обстреляли пункт пропуска на границе с Курской областью

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщает, что украинские военные обстреляли контрольно-пропускной пункт «Суджа» в Курской области. По информации канала, в результате нападения никто не пострадал, повреждений инфраструктуры обнаружено не было. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным Mash, ВСУ ударили по МАПП «Суджа» днем 3 июля. Авторы утверждают, что всего в сторону пропускного пункта было выпущено три минометных снаряда. МАПП «Суджа» находится на границе с Сумской областью.

Накануне Mash сообщил, что село Забужевка Беловского района Курской области впервые подверглось обстрелу со стороны ВСУ. По данным канала, по населенному пункту было выпущено более десяти снарядов. Местные власти не комментировали информацию.

1 июля глава Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские войска обстреляли село Горналь. По его словам, пострадавших среди жителей населенного пункта нет. Он добавил, что причинен ущерб одному из домовладений — выбиты окна и посечен осколками фасад.

До этого губернатор рассказал, что в Курской области будут проведены мероприятия по усилению территориального гарнизона. Он пояснил, что оперативная обстановка в регионе остается стабильно напряженной, ВСУ продолжают атаковать область с помощью беспилотников, которые сбиваются системами ПВО.