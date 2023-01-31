Mash: ВСУ обстреляли деревню в Брянской области Mash: ВСУ обстреляли деревню Ломаковка в Брянской области

Фото: us-pacific-command/flickr.com

Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Ломаковка в Брянской области. По информации канала, в результате атаки была ранена 77-летняя женщина, а также повреждено по меньшей мере два дома. Минобороны эту информацию пока не комментировало.

Прямо сейчас горит одно здание, свет и интернет в деревне отключены, — говорится в сообщении.

24 января Mash писал, что сотрудники правоохранительных органов задержали диверсанта в Брянской области при попытке подрыва железнодорожных путей. По информации канала, 25-летний мужчина подозревается в запуске дронов, атаковавших нефтебазу в Сураже в конце ноября 2022 года.

Ранее власти граничащей с Украиной Брянской области приняли решение продлить действие высокого («желтого») уровня террористической опасности на 15 суток. Впервые он был введен в регионе 11 апреля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевался.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по граничащей с республикой территории Унечского района. Он подчеркнул, что системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России отразили атаку.