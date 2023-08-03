Mash: ВСУ обстреливают минометами село под Брянском

Telegram-канал Mash сообщил о минометном обстреле села Соловьевка в Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины. По его информации, огонь ведется с 10 утра по местному времени. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Mash уточнил, что зафиксировано около 20 прилетов, разрушения получили по меньшей мере два частных домовладения. В результате атаки село полностью обесточено, говорится в публикации.

Информация о пострадавших не поступала. По данным Mash, люди прячутся от обстрелов в подвалах.

Ранее об обстреле села Чуровичи в Брянской области сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, повреждения получили два дома и два автомобиля. Жертв среди мирного населения в результате атаки нет.

Кроме того, глава региона сообщал об обстреле здания УВД Трубчевского района. По его словам, на постройку былв сброшена бомба с беспилотного летального аппарата. В результате происшествия никто не пострадал.

Также Вооруженные силы Украины обстреляли село Ржевка в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, осколками снарядов были повреждения три частых домовладения — у них выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы. Кроме того, повреждения получила линия электропередачи. В результате атаки никто из мирных жителей не пострадал.