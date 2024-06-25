Mash: всех заключенных ростовского СИЗО-1 побрили наголо

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Telegram-канал Mash сообщает, что всех заключенных СИЗО-1 в Ростовской области побрили наголо после неудавшегося захвата заложников 16 июня. По его данным, теперь каждый задержанный находится в изоляторе без бороды и волос на голове, независимо от вероисповедания.

Кроме того, канал выяснил, что до этого охранникам следственного изолятора разрешили более жесткий досмотр подозреваемых. При этом отмечается, что в СИЗО не хватает около трети сотрудников, чтобы укомплектовать штат.

Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал, что ячейки радикальных исламистов в российских тюрьмах существуют по причине закрытости Федеральной службы исполнения наказаний. По его словам, это приводит к тому, что администрации тюрем и колоний, по сути, могут творить все что угодно.

После захвата террористами заложников в ростовском СИЗО № 1 вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков призвал проверить на радикализм российские колонии. Соответствующий запрос он направил на имя директора ФСИН РФ Аркадия Гостева. Даванков также призвал проверить возможную вербовку находящихся в колониях заключенных в террористические организации.