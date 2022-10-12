Mash: ВС России прорвали оборону ВСУ близ Артемовска

Фото: МО РФ

Telegram-канал Mash сообщает, что Вооруженные силы России прорвали оборону ВСУ около города Артемовска. По информации канала, украинские военные отступили вглубь города и пытаются удержать позиции. Минобороны России не подтверждало эту информацию.

Российская армия прорвала украинскую оборону Артемовска (украинцы называли его Бахмут) и уже закрепилась на его окраине — в селе Иванграде. ВСУ отступили глубже в город и отчаянно пытаются там удержать и создать новые оборонительные рубежи, — говорится в сообщении.

По данным Mash, центр города, где находятся ВСУ, «накрывает ракетами, работает тяжелая техника, слышны стрельба и взрывы». По словам местных жителей, украинские военные залезают в дома гражданских, выносят оттуда имущество, обчищают подвалы, забирают покрышки, продукты и кухонные принадлежности.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные добровольно сдают позиции на Артемовском направлении, ситуация в этом районе продолжает улучшаться. По его словам, силы республики занимают новые позиции, тогда как ВСУ сдает их, не имея для удержания достаточно сил или резервов.