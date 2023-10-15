Mash: в военно-транспортном Ан-12 над Самарской областью загорелась кабина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что в небе над Самарской областью загорелся военно-транспортный самолет Ан-12. По информации канала, возгорание произошло в кабине воздушного судна.

Mash уточняет, что 14 октября лайнер летел из Сызрани в Санкт-Петербург, однако около 17:00 пилоты обратились к диспетчерам и сообщили о задымлении. По информации Telegram-канала, причиной инцидента стало замыкание проводки.

Канал сообщает, что опытный экипаж решил не объявлять сигналы срочности и бедствия. Спустя 15–20 минут судно безопасно приземлилось в Сызрани, откуда и вылетело, отмечает Mash.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Россия» Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Саратов, экстренно приземлился в Самаре из-за технических проблем. Пилоты борта обнаружили неисправность работы подкрылок, после чего сразу же связались с диспетчерами. Посадка прошла успешно, никто из 86 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал.

Утром 12 сентября пассажирский лайнер Airbus «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. Самолет летел из Сочи в Омск, на его борту находились 167 человек, включая 23 ребенка и шесть членов экипажа. По данным Минздрава, в результате экстренной посадки пострадали пять человек.