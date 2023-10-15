Mash: в Санкт-Петербурге 11-летнего мальчика увезли в больницу с асфиксией

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщает, что в одну из больниц Санкт-Петербурга доставили 11-летнего мальчика с асфиксией и отеком мозга. По данным канала, мать нашла ребенка в его комнате, когда тот уже не дышал. До этого, как утверждает Mash, между ними произошла ссора.

Согласно информации Telegram-канала, мальчика на скорой доставили в больницу им. Филатова в крайне тяжелом состоянии. На женщину составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, пишет Mash.

Ранее в Калининграде отец сломал плечо сыну. По мнению отца семейства, ребенок плохо выполнил домашнее задание. Он ударил 12-летнего мальчика не менее шести раз. Против мужчины возбудили два уголовных дела по статьям УК РФ: о причинении тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, совершенного в отношении малолетнего, а также за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В августе суд в Ростовской области приговорил 59-летнего жителя региона к двум годам лишения свободы условно за избиение своего 11-летнего сына и 88-летней матери. Отец-одиночка несколько раз ударил ребенка по голове в ответ на просьбу проверить уроки, а престарелую мать едва не задушил, требуя денег.