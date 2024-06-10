Mash: в Самаре семья получила химические ожоги, выпив воду из доставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что в Самаре семья получила химические ожоги, выпив воду «Легенда Байкала» из доставки. По данным канала, супругам и их ребенку понадобилась помощь медиков.

Как стало известно каналу, бутылку объемом 750 мл заказали в интернете, производитель — «Байкал аква» из Иркутской области. Мама выпила больше всех, отец — поменьше, ребенок — совсем немного, однако после этого все трое почувствовали себя плохо. Пострадавшая женщина рассказала каналу, что вода была чуть жестковатой, но жжение во рту они почувствовали сразу после употребления, а хуже стало уже ночью.

По информации канала, языки членов семьи опухли и покрылись налетом. Врачи диагностировали химический ожог полости рта. Муж и жена заявили каналу, что всему виной вода, поскольку больше ничего не пили, они обратились в полицию.

Ранее врач-эндокринолог Анастасия Тараско предупредила, что в бутилированной воде могут содержаться частицы нанопластика, из-за чего она может представлять опасность для человека. Специалист подчеркнула, что эта тема требует дальнейшего изучения: на данный момент неизвестно, какие риски несет попадание нанопластика в организм. Кроме того, в воде должно содержаться только допустимое количество каких-либо солей и примесей.