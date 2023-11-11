Mash: в Рязани объявлен план «Перехват»

Фото: НАК

Telegram-канал Mash сообщил, что в Рязани был объявлен план «Перехват». По информации канала, после схода грузового состава в области полиция начала разыскивать в городе возможных организаторов. Местные власти не подтверждали данную информацию.

Mash отмечает, что территория рядом с местом ЧП оцеплена. Саперы обследуют пути на возможное наличие СВУ в других местах.

11 ноября в Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. По информации пресс-службы Московской железной дороги, причиной этому стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Угрозы экологии нет.

Как уточнили в организации, в результате инцидента помощник машиниста получил незначительные травмы. На место вызвана бригада медиков для оказания помощи.

По информации РБК, во время движения состава в районе станции Дягилево был слышен хлопок, после чего произошел сход нескольких вагонов с минеральными удобрениями. В результате инцидента также повреждено железнодорожное полотно.

При этом в транспортном СК России сообщили, что с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда. По данным МЖД, ситуация не повлияла на движение пассажирских и пригородных составов. Для ликвидации последствий схода вагонов привлечены восстановительные поезда со станций Рязань, Воскресенск и Рыбное.