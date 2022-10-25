«Mash на Мойке»: в Ленобласти приступили к проверке бомбоубежищ

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«Mash на Мойке» сообщил, что в Ленинградской области специальная комиссия и представители СМИ 25 октября проверяли бомбоубежища. Журналистам впервые показали готовность заглубленных помещений, располагающихся в зоне жилой застройки в Новом Сертолово.

В целом есть вопросики: в каких-то из них сухо, просторно и надёжно, в каких-то всё затоплено водой и водятся крысы. Сейчас там собрались навести порядок — поставят кровати, положат матрасы, оборудуют туалеты, а некоторые доработают для защиты от радиации, — сообщает Telegram-канал.

Как отметили журналисты, работа носит плановый характер: убежищами занимаются последние полтора года и составляют общий реестр. Всего на жилой территории запланировано четыре тысячи мест для неработающего населения, для остальных предусмотрены укрытия по месту работы, которые, по данным источника, будут проверять позже.

Ранее Telegram-канал Sota сообщил, что правление одного из товариществ собственников жилья в Москве распространило среди жителей объявление о подготовке бомбоубежищ к «приему укрываемых», сославшись на решение, якобы принятое в ходе совещания в столичной мэрии 11 октября под руководством заместителя градоначальника Петра Бирюкова.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» написал о том, что москвичи, проживающие у станций метро «Аэропорт» и «Динамо», рассказали, что с 25 октября в домах на севере города оборудуют подвалы домов под защитные сооружения. Отмечается, что для этого используются матрасы и раскладушки.