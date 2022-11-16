Mash: в Хакасии обнаружен огромный скотомогильник рядом с жилыми домами

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В Хакасии в районе Гидролизный Усть-Абакана обнаружен огромный скотомогильник рядом с жилыми домами, сообщает Telegram-канал Mash. Местные жители чувствовали зловонный запах с весны, но только недавно узнали о кладбище. Отмечается, что неизвестные скидывают коровьи головы несколько раз в месяц, в основном ночью.

В районе Гидролизный Усть-Абакана неизвестные складируют коровьи головы. Очевидцы рассказывают, что скидывают обрубки раза три в месяц, в основном ночью. Общественники ЦРОК планируют ввести в курс Министерство природных ресурсов и экологии, Росприроднадзор. На днях прокуратура должна все зафиксировать, — указано в сообщении.

По всей России разбросаны десятки скотомогильников — захоронений животных, зараженных сибирской язвой, заявил вирусолог Сергей Нетесов. По его словам, точных данных о количестве таких погостов нет, так как эта информация находится в ограниченном доступе.

Он отметил, что в Саратове, Ставрополе, Ростове-на-Дону и Волгограде расположены «противочумные институты», которые занимаются изучением подобных заболеваний. В связи с этим вирусолог предположил, что в этих регионах находятся скотомогильники с сибирской язвой. По словам Нетесова, именно такие захоронения часто становятся причиной заражения людей.