Mash: в деле о захвате заложников в СИЗО Ростова появился второй обвиняемый

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

В деле о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону появился второй обвиняемый, пишет Telegram-канал Mash. Как отмечается, им стал сокамерник террористов Малик Гандалоев. Он рассказал, как нападавшие готовили побег и кто помогал им доставать запрещенные в изоляторе предметы.

По данным канала, 16 июня из камеры сбежали не шестеро заключенных, а семеро. Гандалоева задержали конвоиры в момент активной фазы бунта. Он сопротивлялся и ранил заточкой сотрудников.

Первым же обвиняемым стал Даниил Камнев. Он единственный, кто выжил, но попал в больницу с ранением, полученным во время штурма. Сообщалось, что ему провели операцию по трепанации черепа. Медикам пришлось сделать в его голове специальные отверстия, чтобы извлечь пулю и осколки костей. Операция заняла более двух часов.

Тела убитых при штурме ростовского СИЗО заключенных не передадут родственникам, рассказал ранее юрист Илья Русяев. По его словам, согласно российскому законодательству, террористы подлежат отдельному захоронению и это место не разглашается.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали завербованного украинской разведкой россиянина, который готовил теракты против троих высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ. Как отмечается, он замаскировал взрывные устройства большой мощности в подарочную упаковку и разослал курьерской службой по адресам проживания потенциальных жертв в Москве. Задержанный признался, что согласился на теракты за вознаграждение.